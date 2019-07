ROMA – Tiziano Ferro si è sposato con il suo compagno Victor Allen dopo tre anni di fidanzamento. La notizia delle nozze ha fatto il giro del web e i fan e non è stata presa bene da Mario Adinolfi, presidente del Partito della Famiglia.

Adinolfi ha voluto criticare la copertura mediatica data all’evento ribadendo che il “matrimonio gay in Italia non esiste” ed ha accusato il “ricco cantante” di voler “comprare” un figlio ribadendo che “comprarlo tramite utero in affitto è illegale, comporta galera più un milione di euro di multa e nessuno dei giornali lo scrive. Diranno che sono omofobo – continua il politico -, ma questo è solo un fact checking”.

Oggi Adinolfi torna sulla questione con un post su Facebook in cui ironizza sulla sua obesità chiamando in causa ancora Tiziano Ferro che, com’è noto, da giovane aveva anch’esso qualcche problema di peso. Il post è accompagnato da una foto in cui Adinolfi ha venti anni ed è decisamente più magro.

Queste le parole con cui se la prende ancora con il cantante di Latina per il fatto di volere un figlio: “La mia mamma mi teneva a dieta e così nel 1991 sfoggiavo oltre a una Lacoste alla Calenda anche un fisichetto che avrebbe intrigato l’allora obeso Tiziano Ferro. La narrazione dice ‘obesità uguale male’ quindi Tiziano Ferro è tanto dimagrito e si prende gli applausi del mondo pure se si compra un bambino strappandolo alla donna che lo partorisce a suon di denari, compiendo la violenza più abominevole che si possa fare in natura a spese del soggetto più debole in assoluto: un figlio appena nato, che ha bisogno prima di tutto della sua mamma, che ha diritto alla sua mamma”.

Prosegue Adinolfi: “Io dal 1991 sono tanto ingrassato, ma ho avuto tre splendide figlie naturalmente. Nella narrazione io sono il cattivo e gli amici di Tiziano, fossimo a Bibbiano, le figlie me le toglierebbero per ‘omofobia’. Attenti alle narrazioni determinate dal coro”.

Fonte: Facebook