Aereo per festeggiare lo scudetto del Napoli disegna una “N” nei cieli del Golfo FOTO

Per festeggiare lo scudetto del Napoli un aereo ha disegnato in cielo una “enne” nei cieli del Golfo della città partenopea.

L’aereo, come racconta FanPage, “Aereo per festeggiare lo scudetto del Napoli disegna una “N” nei cieli del Golfo FOTOè un Tecnam P-2008JC, decollato da Capua, secondo il sito web, alle ore 15:02 di martedì 9 maggio 2023 per atterrare alle ore 16.40 – per una durata complessiva di un’ora e 38 minuti – dopo aver disegnato una enorme “N” racchiusa in un cerchio, come nel logo della società sportiva Calcio Napoli. L’immagine della rotta seguita dall’aereo è diventata subito virale tra i tifosi azzurri, che la stanno pubblicando su chat e social”.