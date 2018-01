ROMA – Un nuovo rompicapo fa impazzire il popolo della rete. Guardate bene questa immagine, tra i tanti aerei che viaggiano nel cielo ce n’è uno solo che vola in direzione opposta. A proporre il nuovo gioco è stata la Airport Parking and Hotels, una società inglese che si occupa di parcheggi e hotel aeroportuali.

Federica Macagnone sul Messaggero scrive che l’idea del gioco è un modo per intrattenere i viaggiatori, un vero e proprio puzzle che ha divertito gli utenti:

“«È un puzzle complicato, ma state sicuri che da qualche parte, lì dentro, c’è l’aereo che vola in controtendenza e che state cercando – ha detto il portavoce della compagnia Nick Caunter – Per fortuna, nella vita reale prendere il volo giusto è di solito un po’ più facile». Di solito, non sempre: soprattutto in un periodo come questo in cui il maltempo e le bufere hanno spazzato gli Usa e il Nord Europa, portando alla cancellazione di centinaia e centinaia di voli, ritardi biblici e disagi pesantissimi per migliaia di viaggiatori”.