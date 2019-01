ROMA – Aida Yespica fa impazzire i fan su Instagram. Lo testimonia il numero di cuoricini arrivati sul suo profilo in tempi record.

La showgirl venezuelana, che ha partecipato all’Isola dei Famosi ed è anche stata rinchiusa nell’edizione 2017 nella casa del Grande Fratello Vip, è molta attiva sui social dove posta diverse scatti dei suoi viaggi in giro per il mondo, soprattutto in posti caldi.

In vacanza alle Maldive ha deciso di postare dal suo account uno scatto che la vede davanti a una piscina sul mare mentre indossa un cappello ma soprattutto un ridottissimo bikini che mette in mostra le sue (abbondanti) forme. Lo scatto ha fatto il pieno di like e complimenti, ma tra i commenti ce ne sono diversi scherzosi che consigliano Aida di indossare un costume almeno di una taglia più grande o di sceglierne altri, qualora nel negozio non sia presente la sua misura.

Showgirl, modella e soprattutto mamma. Mamma di un bambino stupendo, Aaron, nato dalla precedente relazione con Matteo Ferrari, ex calciatore. Insomma, ci domandiamo come faccia ad essere sempre così in forma anche dopo un parto. Di solito, le mamme non riescono a mantenere una forma così smagliante. Lei, invece, ci sembra quasi provenire da un altro pianeta.