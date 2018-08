ROMA – Al Bano e Loredana Lecciso sorridenti e di nuovo insieme in una foto postata su Instagram. La coppia però, come si sa, ha litigato e si sarebbe lasciata[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Al Bano poi, è tornato tra le braccia di Romina.

Ora dunque spunta questa foto. Ad immortalarli insieme e sorridenti, nella tenuta del cantante, è il figlio Bido. “#family #lunch #sunday #relax #feelgood #peace” fa sapere la Lecciso a colpi di hashtag. A storcere la bocca, invece, i fan di Romina, che ora pare dovrà fare di nuovo i conti con l’eterna “rivale”.

Ma qualcuno dice: “E’ una foto vecchia. La Lecciso non sa più cosa inventarsi”. Una foto simile era stata pubblicata sempre dalla Lecciso anche a fine maggio. Chi avrà ragione? Lo sapremo nelle prossime settimane.

Intanto la Lecciso, in polemica con i fan di Romina, su Instagram scrive: “I commenti delle signore che seguono la signora Romina non più Carrisi perché sono divorziati, ora si sbizzarriscono in commenti veramente banali in questa pagina….perché nella pagina di Romina ha limitato i commenti. Neanche lei vuole più polemiche che gli hanno creato solo problemi, ma insistono e persistono. Ma il buon senso trionfa sempre….fatevene una ragione, signore del club”.