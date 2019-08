ROMA – Qualche giorno fa è stata annunciata la notizia dell’ictus e dell’infarto che aveva colpito l’attore circa un mese fa. I fan di Alain Delon possono però ora tirare un sospiro di sollievo: l’attore si trova ricoverato in una clinica svizzera e si sta riprendendo.

A dare la notizia del malore alle agenzia di stampa era stato Anthony Delon, primogenito dell’attore francese. Ora è Alain Fabien, il più piccolo dei figli dell’attore, a dare testimonianza delle condizioni di salute del padre attraverso una storia su Instagram che mostra un Alain Delon sorridente.

L’attore è costantemente seguito dai medici e dai suoi figli. Anoucka Delon, dopo la diffusione della foto e del comunicato stampa del fratello ha lasciato un commento sui suoi profili social: “Ciò che conta non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a suo ritmo, ma rialzarsi. Ha avuto molta fortuna perché tutto è andato bene. Nulla di sorprendente, è un combattente, sta rimettendo dalle sue difficoltà. Ci tiene a ringraziare il pubblico, come anche gli amici per il sostegno e i loro tanti messaggi d’amore. È la vostra forza che lo fa andare avanti” .

Alain Fabien ha commentato così la foto che ha diffuso del padre: “Grazie per i vostri numerosi messaggi che arrivano direttamente nel mio cuore. Come potete vedere sta migliorando e vi bacia”.

