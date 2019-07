ROMA – Alba Parietti fa parlare ancora di sé. In uno degli ultimi post social pubblicati, la presentatrice non fa mistero di apprezzare la prestanza fisica del figlio della vicina di casa a Milano.

La Parietti, classe 1961, fotografa e pubblica il giovane da lontano e pubblica lo scatto sul suo profilo Instagram con tanto di apprezzamenti: “Per la serie “l’uomo non è di legno”…e la donna neppure… ma dico, io posso avere il figlio più grande della mia vicina di casa (tra parentesi una delle mie migliori e fidate amiche) che mi passa in giardino così?”. La Parietti ironizza su questo scatto rubato dal terrazzo di casa.

Effettivamente il giovane ha un fisico statuario. Prosegue la Parietti che non riesce proprio a nascondere il suo interesse: “Non è legale….. la trovo una vera cattiveria. Secondo me si sta vendicando degli anni della sua adolescenza (essendo noi vicini da 30 anni) …. cara amica o mi metti una parete divisoria o gli darò il gettone di presenza…. o faccio un esposto …. in ogni caso mi sono davvero ‘rifatta’ (così siete contenti ) gli occhi”.

Tra i commenti ricevuti dalla Parietti c’è proprio il figlio della vicina di casa che, ironicamente, ha scritto: “Dai Alba….sono timido”. E i follower hanno commentato divertiti.

Fonte: Instagram