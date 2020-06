Albizzate (Varese). Crolla muro in strada: morta mamma e figlio, gravissima la sorellina (foto Vigili del Fuoco)

ROMA – Albizzate (Varese). Crolla cornicione in strada: morti madre e due figli piccoli.

Il cornicione di un’ex fabbrica oggi adibita ad attività commerciali, è crollato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, ad Albizzate, in provincia di Varese.

A causa del crollo della soletta sporgente di cemento armato è morta una mamma e i due suoi figli piccoli.

Fouzia Taoufiq aveva 38 anni. Suo figlio Soulaymane Hannach, 5 anni: era in sella alla sua bici quando è stato travolto dai detriti.

La sorellina Yaoucut aveva appena 15 mesi. E’ stata portata in elicottero all’ospedale di Gallarate dove è morta a causa delle diverse fratture riportate tra cui una al cranio.

Entrambi i bambini erano nati a Gallarate.

Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie.

Con l0ro c’era anche un terzo figlio di 9 anni, rimasto illeso.

Il bambino è stato affidato al padre, sotto choc, e portato all’ospedale di Gallarate per precauzione.

Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Albizzate, il cornicione crollato è di un ex edificio industriale

La porzione di tetto è caduto da un ex edificio industriale ristrutturato che oggi ospita alcune attività commerciali, tra cui una pizzeria.

La struttura si trova in via Marconi, di fronte ad un supermercato, non distante dal centro di Albizzate, poco più di 5 mila abitanti.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie dalla strada e stabilire le cause del crollo. Sul posto anche i carabinieri e il 118.

Sindaco: “Sono sconvolto. Ora non riesco a parlare”

“Più tardi, adesso non riesco a parlare”. E’ scosso il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo.

Interpellato dall’Ansa sul luogo in cui è crollato la porzione di tetto, il sindaco non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione.

Governatore Fontana: “Immenso dolore per tutti i lombardi”

“Con immenso dolore apprendo dell’incidente avvenuto ad Albizzate”.

A dirlo è presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Esprimo il mio dolore e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera” ha aggiunto il governatore lombardo.

(fonte: Ansa, Corriere della Sera).