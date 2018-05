ROMA – Alessandro Di Battista martedì mattina è partito per il viaggio in California che aveva annunciato nel dicembre scorso, nel dare la notizia che non si sarebbe presentato alle elezioni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sui suoi profili social ha postato una fotografia che lo ritrae all’aeroporto di Fiumicino con la compagna Sahra e il figlio Andrea. Sotto l’ immagine, un messaggio inevitabilmente riferito alla situazione politica: “Tranquilli, torniamo presto”.