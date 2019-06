ROMA – Si scrive il numero del biglietto sulla fronte per non essere svegliato dal controllore del treno.

Alessandro Pipero, questo il nome del protagonista della storia, ha deciso di scrivere il numero del suo biglietto sulla fronte per non essere disturbato. L’imprenditore ha poi postato la foto sul suo profilo Instagram scrivendo: “Così il controllore non mi sveglia”. In poco tempo la foto ha fatto il giro del web e in tanti hanno apprezzato questa trovata scrivendo sotto al post. E c’è già chi si sbilancia: “Sei un mito”.

Pipero è un imprenditore e proprietario dell’omonimo ristorante a Roma.

Ma a stupirsi per primo per la diffusione della foto è proprio Alessandro Pipero che su Facebook scrive: “Giuro non ci credo, che ride”.

