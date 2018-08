ROMA – Alessia Marcuzzi ha 45 anni e un corpo che spiazza nel vero senso della parola [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. La conduttrice si mostra infatti al mare e sfogia una silhouette che spiazza tutti: a 45 anni il suo “lato b” è infatti a dir poco perfetto.

La conduttrice, nella foto sta su uno scoglio con le braccia alzate. Le sue gambe sono lunghe e snelle, ma a colpire è il fondoschiena.

Pur avendo superato gli “anta” già da qualche anno, il corpo di Alessia sembra quello di una diciottenne, con un bikini modello brasiliana. A scattare la foto, probabilmente, il marito Paolo Calabresi Marconi o l’inseparabile amica Ezia Baronio, attualmente in viaggio con la presentatrice romana.

Lo scorso maggio, la Marcuzzi è stata ospite di Fabio Fazio. In quell’occasione, la conduttrice svelò di avere sul telefonino una particolare app che le permette di geolocalizzarlo in qualsiasi momento. Tommaso ha 17 anni e mamma Alessia si preoccupa. Il ragazzo studia a Londra: l’app viene provata in diretta ed ha un esisto inaspettato. Il giovane infatti, in quel momento si trova nel dormitorio delle ragazze del college. La cosa provoca ironia in studio.