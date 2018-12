ROMA – Alessia Marcuzzi su Instagram stupisce i fan con una foto, come si deve dire in questi casi, mozzafiato. In vacanza con la famiglia alle Maldive, la bella Alessia si è lasciata fotografare di spalle con indosso un costume giallo.

Una foto che ne mette in risalto le sorprendenti forme della showgirl.

“Prova dell’esistenza divina” scrive un fan. “Mamma mia che donna…” scrive un altro. Ma i commenti sono tantissimi. E ancora: “Da fare invidia alle ventenni…”. E così, in poche ore, la foto ha già superato i 170mila like. E forse non poteva essere altrimenti.