Venti anni fa moriva Alex Baroni. Il cantautore se ne andava il 13 aprile del 2002. Venticinque giorni prima era rimasto coinvolto in un incidente in moto che si è rivelato fatale. Giorgia, l’ex compagna di Baroni, come già fatto negli anni passati ha voluto pubblicare un post in suo ricordo in cui campeggia la foto del cantautore romano con sotto questa didascalia: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente“.

Giorgia: “20 anni senza Alex Baroni, il tempo non cancella niente”

Quello di Giorgia con Alex Baroni è stato un rapporto prima di tutto artistico. I due, essendo più o meno della stessa generazione, hanno collaborato diverse volte.

Nel 1997 è poi cominciato qualcosa di più intimo. I due sono stati insieme fino al 2001, pochi mesi prima della scomparsa di Alex Baroni. Fatto che ha ovviamente segnato profondamente Giorgia che, come ha raccontato in diverse interviste, “all’epoca ebbi un crollo totale e assoluto, io sono stata aiutata. Ora me ne rendo conto, allora non lo capì”.

Alex Baroni vittima di un incidente stradale

Alex Baroni è rimasto vittima di un tragico incidente stradale nel pomeriggio del 19 marzo 2002, a Roma. Stava percorrendo in moto la circonvallazione Clodia quando è stato travolto da un’automobile che stava compiendo un’inversione di marcia in un punto in cui non avrebbe potuto. E’ morto venticinque giorni dopo, il 13 aprile, a soli 35 anni. Per quell’incidente, l’automobilista venen scagionato dall’accusa di omicidio colposo nel 2007 e assolto. Per il giudice, Alex Baroni procedeva a velocità troppo elevata e senza aver allacciato il casco.

Nel marzo 2020 è morta sua madre Marina per colpa del Covid

Di Alex si è riparlato nel marzo del 2020. Sua madre Marina è morta di Covid. E la nipote, sui social, aveva raccontato la donna in questo modo: “Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”.

“Marina – aveva scritto all’epoca la nipote della donna Valeria Frasca (nonché cugina di Alex Baroni): “Per combattere il dolore si mise a correre, a correre kilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento. Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex”.