Alexei Navalny, oppositore politico del Cremlino arrestato al suo ritorno in Russia, ha fatto pubblicare un video dettagliato di due ore sulla dimora principesca di Putin sul sito Il critico del Cremlino, oppositore politico del Cremlino arrestato al suo ritorno in Russia, ha fatto pubblicare unsul sito palace.Navalny.com

Navalny afferma di aver avuto le planimetrie della sontuosa proprietà del capo del Cremlino situata sulle rive del Mar Nero, con 7.500 ettari di parco, del valore di 1,1 miliardi di euro, da un appaltatore.

La reggia segreta di Vladimir Putin

Nella tenuta 39 volte più grande del principato di Monaco, afferma Navalny, sarebbe presente un eliporto, teatro, chiesa, cinema, negozi, pista di pattinaggio sul ghiaccio, tunnel sotterranei, uno stip club con tanto di palo per la lap dance e porto privato.

Navalny afferma che la tenuta, che comprende anche una chiesa e uno strip club dotato di un palo per ballerini, è 39 volte più grande di Monaco.

Il filmato è stato girato mentre Navalny si trovava ancora in Germania, dove si stava riprendendo dall’avvelenamento con un agente nervino, attribuito ai servizi russi.

“Ci sono recinzioni inespugnabili, un sistema di permessi, una no-fly zone e persino un checkpoint di frontiera. È uno Stato separato all’interno della Russia”, afferma Navalny.

Il team dell’oppositore, Fondo anti corruzione (Fbk), è stato in grado di creare immagini 3D degli interni sulla base delle planimetrie.

L’oppositore del Cremlino sostiene che la proprietà e il terreno che i media anni fa avevano collegato a Putin siano stati pagati “con la tangente più grande della storia”.

“È la struttura più segreta e sorvegliata della Russia”, dice Navalny nel video. “Non è una casa di campagna o una residenza, è un’intera città, o meglio un regno”.

Un palazzo dal valore di oltre 1,1 miliardi di euro

Navalny afferma che il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) possiede circa 7.000 ettari di terreno che circonda la proprietà e che il complesso è stato finanziato dagli stretti alleati di Putin, tra cui Igor Sechin, capo del gigante petrolifero russo Rosneft, e il magnate miliardario Gennady Timchenko.

“È uno stato separato all’interno della Russia. E in questo stato c’è un solo e insostituibile zar. Putin”, commenta Navalny.

Ha inoltre affermato che Putin è stato in grado di garantire ai suoi potenti vecchi amici posizioni di spicco su progetti governativi redditizi e nascondere la ricchezza attraverso i suoi alleati.

“Gli amici di Putin, che hanno ricevuto da lui il diritto di rubare in Russia quello che volevano in Russia, lo hanno ringraziato. Ma hanno anche contribuito, raccolto 100 miliardi di rubli e costruito un palazzo per il loro capo”, ha detto Navalny.

L’avversario del Cremlino ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza in risposta al suo arresto, mentre gli alleati pianificano manifestazioni a Mosca e nelle città di tutto il paese.

La nuova indagine di Navalny, che si conclude con un appello ai russi a ribellarsi contro le autorità, fa eco a un video di YouTube del 2017 in cui accusava l’allora primo ministro Dmitry Medvedev di controllare un impero immobiliare di lusso.

L’esistenza della proprietà sull Mar Nero e dei suoi legami con Putin è diventata nota per la prima volta nel 2010, quando Sergei Kolesnikov, uomo d’affari, ne aveva parlato in una lettera pubblica a Medvedev.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rilasciato un commento all’agenzia statale RIA Novosti, definendo “false” le affermazioni di Navalny. Nel giro di due ore, il video ha avuto tre milioni di visualizzazioni. (Fonte: Daily Mail)