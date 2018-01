ROMA – Alitalia realizza una pubblicità in cui sfotte Norwegian Air. La compagnia low cost che già dal 2015 aveva annunciato un volo a New York da circa 200 euro, risponde per le rime e lo sfottò si rivela un boomerang per Alitalia.

La nostra compagnia di bandiera riceve infatti una risposta velenosa che probabilmente mette in miglior luce la compagnia aerea straniera.