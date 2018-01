ROMA – Una mamma che stava allattando la sua bimba di 16 mesi, si è resa conto che la figlia tirava il capezzolo sempre di più, come se non volesse mai finire la poppata. La mamma, a quel punto, si è insospettita: non capiva perché la figlia si comportasse in quel modo strano. Allora ha guardato il latte e si è accorta che il latte che usciva dal suo seno era rosa.

Spaventata ha pensato che il suo latte fosse misto a sangue: “Forse avrò un blocco oppure ci sarà qualche danno al mio seno” ha raccontato al Daily Mail. Dopo aver consultato un gruppo di mamme su Facebook, è venuta fuori la verità. La mamma ha ricordato che il giorno prima aveva bevuto succo fresco di barbabietola e poi aveva mangiato un panino con la barbabietola. E quella barbabietola aveva fatto colorare il latte che era diventato rosa. Anche la pipì della bimba, dopo aver bevuto il latte alla barbabietola, era diventata rosa. Il vegetale aveva anche cambiato il sapore del latte materno, facendolo diventare più dolce (la mamma lo ha assaggiato e così si è accorta).