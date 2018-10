ROMA – A causa del forte maltempo che sta colpendo Roma, a partire dalla mattinata di oggi lunedì 29 ottobre sono stati effettuati 180 interventi per la caduta rami di notevoli dimensioni, di cui 60 riconducibili a privati. Interventi vengono svolti anche direttamente sugli alberi, scrive l’Ansa che pubblica alcune foto. Molti i danni alle auto in sosta e alla viabilità bloccata a causa dei rami e degli alberi.

L’episodio più drammatico è avvenuto all’Eur dove un vigile del fuoco di 50 anni è rimasto gravemente ferito dalla caduta di un albero alla Montagnola. L’uomo stava tagliando un ramo in via Tommaso Odescalchi 14 quando un pezzo di tronco gli è crollato addosso colpendolo sulla testa e sulla schiena ed ora è ricoverato in codice rosso in ospedale.

Un platano è caduto anche a via Carlo Felice, due lecci a Villa Borghese e un altro platano a via Satrico. A causa della caduta di rami e alberi molte risultano essere le auto danneggiate. La”strage” dei fragili alberi della Capitale è avvenuta in molte zone della città: su Lungotevere delle Armi e in Viale Battista Bardanzellu gli alberi caduti hanno letteralmente travolto sia le auto sia il chiosco di un’edicola. Alberi caduti anche al Circo Massimo, in piazza San Giovanni e all’eur, in viale dell’Oceano Pacifico, in viale del Policlinico, piazza Scotti a Monteverde e Lungotevere de’ Cenci dove è caduto anche un cartellone del servizio che permette di attraversare il Tevere in barca.

In via preventiva, a causa dell’allerta meteo, sono stati chiusi i cimiteri Flaminio e Verano di Roma. Risultano chiuse anche diverse ville, da Villa Paganini a Villa Ada, da villa Aldobrandini a villa Torlonia “a salvaguardia dell’incolumità pubblica”, spiegano dal Comune.