NETTUNO – L’allerta maltempo che sta colpendo in queste ore Roma non ha risparmiato la provincia e il litorale. A via della Vittoria a Nettuno, proprio davanti al comando dei vigili e adiacente all’ufficio postale centrale, un grosso ramo si è spezzato all’improvviso, travolgendo due auto in sosta e schiacciandole. I danni sono ingenti: fortunatamente, al momento della caduta non c’erano pedoni o vetture in moto e non si segnalano feriti.

Il comune della cittadina della provincia di Roma, ha diramato un comunicto in cui si invita la citttadinanza a prestare massima attenzione: “Si informa la cittadinanza che oggi 29 ottobre 2018 e domani 30 ottobre 2018, a causa deln persistere delle avverse condizioni meteo con precipitazioni di forte intensità e forti raffiche di vento a burrasca, si raccomanda di prestare la massima attenzione e cautela nel percorrere le strade alberate e le aree verdi, evitando la sosta in vicinanza delle alberature, causa elevato rischio di caduta rami” .

Il comune di Nettuno spiega che l’allerta varrà anche per la giornata di domani, martedì 30 ottobre.

“Il vento può spezzare rami, anche grossi o abbattere gli alberi. Vetrate e serramenti possono danneggiarsi per le raffiche di vento. Si raccomanda di non ripararsi sotto alberi isolati, antenne, tralicci, cantieri Ulteriore punto sensibile è rappresentato dai cantieri edili dove gru, ponteggi e bandoni di recinzione rappresentano pericolo potenziale. La raccomandazione per tutti è di non uscire di casa se non strettamente necessario”.