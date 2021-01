Blitz dice

Deve essere un errore di quelli che studiano, calcolano, pubblicano analisi e report. Dicono: in Germania, Francia, Gran Bretagna i sussidi pubblici da pandemia diventano tangibili redditi delle famiglie. Da noi no, qui pioggia bonus e sussidi è nevischio che non si posa. Che mistero c’è ? Ed è davvero mistero?