LA SPEZIA – E’ partita dal porto della Spezia la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina militare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per svolgere la pre-campagna d’istruzione 2018 con gli allievi volontari in ferma quadriennale della Scuola sottufficiali della Maddalena.

La “nave più bella del mondo”, al comando del capitano di vascello Roberto Recchia, dopo la consueta sosta invernale per la manutenzione, riprende così a navigare con il compito di addestrare il personale militare e, al tempo stesso, portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina militare e del nostro Paese. L’Ansa dedica una galleria della nave.