Amou Haji muore a 94 anni: era l’uomo più sporco del mondo ed era tornato a lavarsi dopo 50 anni

Amou Haji era l’uomo più sporco del mondo. E’ morto all’età di 94 anni dopo non essersi lavato con acqua e sapone per più di mezzo secolo. Qualcuno racconta che non si lavasse addirittura da molto prima: dal 1954. Per questo si era guadagnato il soprannome di “uomo più sporco del mondo”. Amou era infatti un eremita iraniano che credeva che la pulizia lo avrebbe fatto ammalare. C’è però chi dà anche una diversa versione dei fatti: l’uomo aveva smesso di lavarsi dopo una delusione in amore.

Muore a 94 anni “l’uomo più sporco del mondo”

Amou Haji è morto a 94 anni “lavato e pulito”. Gli abitanti del villaggio di Dejgah nella provincia meridionale di Fars, lo avevano infatti convinto a lavarsi per la prima volta. Il Guardian racconta che quest’uomo era coperto di fuliggine e viveva in una baracca di cemento. Mangiava carne di manzo e rifiutava altri generi alimentari che gli venivano offerti dagli abitanti del villaggio. La sua figura è avvolta nel mistero: a quanto pare fumava una pipa piena di escrementi di animali e sigarette ed era in grado di fumarne anche due in contemporanea.

Dopo la sua morte chi è l’uomo più sporco del mondo?

Dopo la morte di Haji, a chi spetta il record di “uomo più sporco del mondo”? Si tratta tuttavia di un record non ufficiale dato che non esiste nessuna classifica siglata dal Guinness dei Primati. Nel 2009, l’Hindustan Times ha riferito di un uomo indiano di nome Kailash “Kalau” Singh che vive in un villaggio fuori dalla città santa di Varanasi. Kailash non si laverebbe da più di 30 anni nel tentativo di aiutare a porre fine a “tutti i problemi che la nazione deve affrontare”.

Niente acqua e sapone per Kalau ma solo “bagni di fuoco”. Scrive l’Hindustan Times: “Ogni sera, quando gli abitanti del villaggio si radunano, Kalau accende un falò, fuma marijuana e si alza su una gamba pregando Lord Shiva”. L’uomo spiega a cosa serve il falò e il bagno di fuoco: “È proprio come usare l’acqua per fare il bagno. Il bagno di fuoco aiuta a uccidere tutti i germi e le infezioni nel corpo”.