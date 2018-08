ROMA – Ancora un bus in fiamme a Roma. Nella notte su un mezzo dell’Atac [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si è verificato ‘un principio di incendio, che ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il Gra all’altezza di via Ardeatina’, come spiega l’azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino.

L’incendio, per ragioni ancora da accertare, spiega l’Atac, ha interessato un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il 10 agosto scorso ad andare a fuoco era stato un autobus della linea 046, nella zona di Tor Vergata, altra zona della periferia romana. Sono state coinvolte due auto in sosta ma non ci sono stati feriti. Ma la serie di roghi e principi di incendio sugli autobus a Roma è ormai lunga. Sarebbero a quota 18 dall’inizio dell’anno, la maggior parte su mezzi Atac. L’episodio più clamoroso in via del Tritone, l’8 maggio scorso, in pieno centro, dove un autobus è andato completamente distrutto dalle fiamme.