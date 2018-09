ROMA – Belen Rodirguez e Andrea Iannone si sarebbero lascati in maniera definitiva. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi da “Chi” e non è stata smentita dai diretti interessati. Ora però, sembra esserci un raivvicinamento tra i due. Il pilota della Suzuki è arrivato terzo nel Gp di Aragon. E Belen su Instagram ha commentato il risultato del suo ex fidanzato con un post su Instagram in cui appaiono diverse emoticon di applausi al fianco del suo nome.

Solo un bel gesto dopo la fine dell’amore o un possibile riavvicinamento tra i due? Al momento non ci sono indizi al riguardo. Belen fra l’altro, in queste ore si sarebbe riavvicinata a Fabrizio Corona, stando a quanto scritto da varie testate di gossip. Anche l’ex re dei paparazzi sarebbe infatti single dopo essersi allontanato da Zoe Cristofoli. Si tratta, come detto, solo di voci che al momento non hanno nessuna conferma.

A confermare l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip “Chi” sulla separazione tra Belen e Iannone sono alcuni amici della showgirl argentina, secondo i quali sarebbe stata proprio lei a lasciare il pilota.

La storia tra i due sarebbe davvero giunta al capolinea, e non come in precedenza per crisi passeggere. Sarebbe stata la Rodriguez a prendere la decisione di chiudere con il pilota subito dopo l’estate. E questo nonostante (o forse anche per) il viaggio fatto dai due insieme ad Ibiza. Un post pubblicato da Iannone sul proprio profilo Instagram nei giorni scorsi, sembra avvalorare l’ipotesi: “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo” ha scritto in una Storia il pilota di moto Gp.