Sui social il video del momento in cui Lele Mora e la siciliana diventata famosa per la frase “Non ce n’è coviddi” siglano un accordo.

Angela Chianello ha firmato un contratto con Lele Mora. La signora palermitana, famosa per il tormentone “Non ce n’è Coviddi” ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, un video in cui firma un “contrattino di rappresentanza”. Nella foto però entrambi non rispettano la distanza di sicurezza e sono senza mascherina.

Il video dell’accordo tra Lele Mora e Angela Chianello, diventata protagonista di meme e parodie social per aver negato l’esistenza del Covid, è stato pubblicato su Instagram dalla donna. “Finalmente il grande giorno con mio zio Lele Mora”, si legge nella descrizione del breve filmato che mostra i due alle prese con carte da firmare.

“La nostra Angela firma il contrattino con me… di rappresentanza” dice Mora rispondendo ai follower su Instagram. Inoltre l’ex manager ha precisato di non essere il suo agente, ma di volerla comunque sostenere. “Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Anche Angela. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”. Il riferimento è al brano “Non ce n’è” uscito tra tante polemiche lo scorso 10 novembre.

Il video della discordia

Pochi giorni fa infatti, Angela Chianello è finita nuovamente al centro della polemica dopo aver registrato sulla spiaggia di Mondello un video in cui canta e balla insieme a un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherina. Video che le è costato una denuncia. (fonte REPUBBLICA)