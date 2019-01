MIAMI – Anna Falchi sta trascorrendo un periodo di vacanza a Miami. Su Instagram, l’attrice posta una foto che la mostra senza vestiti e sdraiata su una spiaggia di un’isoletta sperduta nell’oceano, a largo di Miami Beach, luogo a differenza di questo scelto dalla Falchi molto affollato.

Che dire? La foto si commenta da sola. L’attrice, 46 anni, ha un corpo perfetto. La Falchi ha deciso di augurare in questo modo un buon Capodanno ai fan italiani dall’America.

Nei primi giorni di dicembre, intervistata da “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione radiofonica di Radio Uno, la Falchi ha raccontato di aver ricevuto delle avances molto esplicite da un ministro di sinistra: “Mi diede quello che io chiamo il morso del cavallo. Un pizzicotto sotto al tavolo, sulla coscia”.

Accadde una decina di anni fa, ha raccontato la Falchi. Che ha poi aggiunto: “Io misi le gambe dalla parte opposta per non dargli la possibilità di nuovi pizzicotti. Poi mi alzai, andai in toilette preoccupata dal dover tornare lì. Quando uscì mi trovai di fronte un giornalista, che era al tavolo con noi, il quale mi rassicurò dicendomi: non ti preoccupare, siediti vicino a me, ci penso io a proteggerti”.