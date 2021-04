Anna Falchi si spoglia per la vittoria della Lazio e resta in mutande. La FOTO su Instagram

Anna Falchi ancora una volta ha deciso di spogliarsi per festeggiare la vittoria della sua amata Lazio con questa foto su Instagram: Lazio che ieri sera ha travolto il Milan per tre a zero. L’attrice non è nuova a foto del genere ogni volta che la Lazio vince una partita contro una squadra importante. Ricordiamo poi il famoso spogliarello allo stadio l’anno dello scudetto dei biancocelesti. Da quel giorno (ma anche prima) è la laziale per eccellenza nel mondo dello spettacolo.

Anna Falchi e la foto in mutande su Instagram

Anna Falchi questa volta ha postato su Instagram una foto in è in mutande sul letto, con solo la sciarpa della Lazio a coprirle il seno. Ad accompagnare lo scatto la didascalia “che partita”. Lei sempre bella e sorridente ogni volta che c’è una vittoria si diverte a festeggiare così con i suoi follower, che sicuramente apprezzeranno visto il fisico della bella attrice che ricordiamolo, ha 49 anni compiti da poco.

Anna Falchi e l’allenamento quotidiano, ma non in palestra

“Non mi piace andare in palestra – ha detto recentemente a La Gazzetta dello Sport -. Non trovo elegante mostrarsi quando si fa fatica: è una sorta di timidezza mia. Un briciolo di pudore. Nel 2007, allora, ho comprato un tapis roulant. Ma ammetto: nei primi tempi ha avuto, più che altro, la funzione di appendiabiti. Poi c’è stata una inversione di tendenza. È stato inevitabile: ora lo uso tutti i giorni per 45 minuti. E poi, durante la settimana, eseguo un lavoro specifico sulle diverse parti del corpo. Apro YouTube e seguo dei corsi ad hoc”.