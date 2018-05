Anna Kournikova costretta dal web a pubblicare questa FOTO

ROMA – La compagna di Enrique Iglesias è stata costretta a pubblicare, su Instagram, una sua foto con il pancione. Nonostante le rassicurazioni pubbliche di parenti e amici, nessuno in Rete credeva nella nuova gravidanza [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] di Anna Kournikova, ex tennista e modella russa.

E così, nei giorni scorsi, la 37enne ha deciso di pubblicare la prima foto di profilo nella quale mostra il suo pancione di 37 settimane. Per Anna Kournikova questa è la terza gravidanza. Nel dicembre scorso, infatti, ha dato alla luce i suoi due gemelli Nicholas e Lucy, avuti sempre dal cantante Enrique Iglesias.

E proprio per queste gravidanze vicine, il pubblico non le aveva creduto. Dopo la pubblicazione della foto però, sono finalmente arrivati molti commenti positivi.