ROMA – Anna Tatangelo colpisce ancora. L’estate è ormai finita e lei ha deciso di tagliarsi i capelli per rinnovare il suo look. Nella foto che pubblica sui social per deliziare i suoi fan, un particolare non sfugge ai suoi fan. La Tatangelo appare in formissima e con un décolleté molto prorompente.

La lunga chioma è mossa per poi scalare fino alle spalle. Qui, la camicetta è sbottonata a valorizzare la sua sensualità. Quello che si vede lascia d’avvero poco spazio all’immaginazione.

“Sei sempre più bella” scrive un follower tra i tanti che commentano lo scatto, che raccoglie 90mila like in poco meno di un giorno.