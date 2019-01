ROMA – Anna Tatangelo appare su Instagram con un outfit leopardato. L’abito è cortissimo e incanta i fan. Con questo look è apparsa, in Rete, a poche ore da Capodanno. Si è trattato probabilemnte dell’abito scelto per la notte più lunga dell’anno, anche se a tal proposito mancano le conferme.

La cantante ciociara si fatta immortalare seduta su una poltrona, davanti ad uno specchio, con un vestito cortissimo leopardato e una calza velata nera chiara che non riesce a nascondere le forme prorompenti.

Anna indossa questo abito “animalier” molto aderente. Nel post augura una buona serata a tutti e riceve svariati commenti positivi dai suoi follower: “Sei bellissima; Che pantera; Sei stupenda; Che gambe hai un fisico da sballo” ed altri commenti più o meno tutti sulla stessa linea.