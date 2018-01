ROMA – Anna Tatangelo posta una foto su Instagram in cui appare in reggiseno e con le gambe aperte. La cantante, che nei giorni scorsi ha parlato di un riavvicinamento con Gigi D’Alessio, ha voluto mostrare ai suoi fan tutto il suo sex appeal.

A spiegare del presunto ritorno di fiamma è Gigi D’Alessio a Verissimo su Canale 5:

In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti”.