ROMA – Anna Tatangelo ha offerto un paio di scatti sensuali ai suoi fan. Inutile e superfluo dire che le due foto pubblicate dalla cantante su Instagram abbiano mandato i fan in estasi.

Per la cantante è un momento davvero positivo. Non solo ha ritrovato la felicità dopo aver recuperato il rapporto con Gigi D’Alessio, ma anche dal punto di vista della carriera musicale è un periodo felice e molto produttivo. Tra due giorni, infatti, uscirà una nuova versione di Ragazza di periferia, il suo brano più amato che nel 2005 la fece debuttare al Festival di Sanremo. A realizzarlo saranno Achille Lauro e Boss Doms, musicisti ed ex concorrenti di Pechino Express.