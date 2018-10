ROMA – Sabato è stato celebrato a Formentera il matrimonio di Ferdinando Salzano, capo della F&P Group, la società costituita da Warner Music Italy che opera nel campo del booking e della produzione di concerti live, che è convolato a nozze con la fidanzata Barbara Zaggia.

E’ stata Anna Tatangelo l’invitata che più si è distinta per sensualità, indossando un lungo abito fasciante nero di Antonio Martino, caratterizzato da una scollatura monospalla che metteva in evidenza il seno procace e sulla parte laterale una striscia in tulle trasparente che rivelava la silhouette impeccabile e l’assenza di biancheria intima. Probabilmente aveva degli slip “incorporati” ma l’effetto ottico era davvero provocante.

Tra un antipasto e un bicchiere di vino, gli ospiti vip presenti, hanno cantato alcune delle loro canzoni più famose, regalando momenti unici, che, neanche a dirlo, sono stati condivisi sui social. Per esempio Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, per grande gioia dei fan, sono tornati a essere una coppia, hanno cantato insieme “Le cose dette mai”. Antonacci, invece, si è scatenato con “Non vivo più senza te”. Mentre Ligabue ha fatto sognare con “Certe notti”.

Degna di nota l’esibizione di Venditti che, sigaretta in mano e sguardo fisso sul cellulare per vedere la Roma giocare, ha cantato “Notte prima degli esami”.