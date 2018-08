ROMA – La deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione è un astro nascente di Forza Italia. La giovane parlamentare del Molise ha portato una ventata di bellezza a Montecitorio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] come accaduto già in passato, specialmente con delle esponenti di Forza Italia.

Di lei si occupa anche Umberto Pizzi sul Fatto quotidiano. Il mitico paparazzo, in una didascalia riporta: “Pensavamo fosse difficile, nelle istituzioni, andare oltre le forme statuarie della Minetti: ecco invece Annaelsa Tartaglione, miss Molise”.

All’occhio attento dell’esperto fotografo non è però sfuggito un dettaglio sulla deputata: lo sfondo del suo cellulare mostra un corpo femminile in bikini steso in spiaggia. Di chi sarà? Osservando la parlamentare qualche indizio viene emerge. E’ il suo?