Il virologo americano Anthony Fauci si è vaccinato in diretta streaming insieme ad altri responsabili e membri dello staff dell’Istituto nazionale per le malattie infettive statunitense.

Fauci ha ribadito l’appello agli americani a seguire il suo esempio, garantendo come il vaccino anti-Covid sia efficace e sicuro.

Prima di lui anche Joe Biden, il neo-eletto presidente americano, si era fatto iniettare il liquido più ambito al mondo.

Fauci: “Variante inglese coronavirus probabilmente è già negli Usa”

La variante inglese del coronavirus probabilmente è già negli Usa. A dirlo sempre nella giornata di oggi è Anthony Fauci.

Secondo il virologo, questa variante non sembra influenzare la “natura protettiva” dei vaccini.

“Quando vediamo qualcosa che è abbastanza diffuso in un posto come il Regno Unito, e considerati i viaggi in tutto il mondo, non sarei sorpreso se fosse già qui”, ha detto il direttore del National Institutes of Allergy and Infectious Diseases alla Pbs.

“Quando inizieremo a cercarla, la troveremo”, ha precisato, aggiungendo che “bisogna supporre” che il virus mutato sia presente negli Stati Uniti (fonte: Ansa, YouTube).