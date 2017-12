POSADAS – Una bimba che si piega e inizia a bere dalla pozzanghera. Questa l’immagine di una piccola indigena della comunità Mbya, dove i bimbi chiedono l’elemosina per sopravvivere, che è stata scattata il 13 dicembre da un giornalista del quotidiano Misiones Online a Posadas, in Argentina.

L’immagine ritrae una bimba povera che si piega sul marciapiede e beve l’acqua sporca di una pozzanghera per combattere il caldo soffocante di mezzogiorno di Posadas, capitale della provincia di Misiones in Argentina. La piccola fa parte di una comunità indigena che vive di elemosina, dove proprio i bimbi vengono sfruttati dagli adulti.

E sebbene siano costantemente assistiti, gli Mbya sono riluttanti a lasciare l’area poiché il loro reddito in questo modo è più alto di quello che otterrebbero nei loro villaggi. Il giornalista residente nella zona e quasi abituato alla scena, ha comunque scattato la foto e l’ha inviata a un gruppo di giornalisti dalla redazione per vedere se si potesse “fare qualcosa” per aiutarli.

Immediatamente un altro collega ha condiviso l’immagine con un gruppo di amici che hanno portato taniche d’acqua per aiutare i bambini e alcune famiglie che vivono nelle strade della città. L’immagine è stata ripresa da alcuni giornali internazionali che si sono interessati alla storia della foto.