ROMA – Grande imbarazzo sui social per Ariana Grande. La cantante ha condiviso con i fan la foto del suo nuovo tatuaggio sul palmo della mano: un ideogramma giapponese che in teoria avrebbe dovuto significare “7 Rings”, che è il titolo del suo ultimo singolo. Ma in realtà la traduzione è tutt’altra.

Ad avvisarla ci hanno pensato i follower giapponesi della cantante che le hanno spiegato: quella scritta significa “BBQ Grill”, cioè griglia per il barbecue. Appresa la notizia, Ariana Grande, che tra l’altro afferma di studiare il giapponese da tempo, è corsa ai ripari e ha rimosso la foto da Twitter.

I fan non sono stati magnanimi: “Mai farsi tatuaggi utilizzando Google Translate“. “È la risposta del karma quando provi a usare un’altra cultura come accessorio”, ha scritto qualcuno. Mentre qualcun’altro ha infierito, sottolineando come tra l’altro la cantante è una vegetariana convinta.

Il guaio è che poi, non paga per la figuraccia, la cantante pare abbia provato ad aggiustare l’inaggiustabile. Poco dopo, tra le sue Instagram Stories, è comparsa una nuova foto, con il tatuaggio arricchito di un nuovo geroglifico. Ariana ha spiegato: “Va un po’ meglio. Grazie al mio tutor per avermi aiutata a migliorare il tattoo. E ha aggiunto: RIP piccola griglia al carbone. Mi manchi. Mi piacevi davvero”.

In pratica, la cantante ha provato ad aggiungere la scritta Rip accanto a quella che indicava il barbecue, ma ancora una volta il risultato è stato disastroso. Ora si legge così: Griglia al carbone dito cuore, che non significa niente in nessuna lingua.