ROMA – Arisa si fa la barba su Instagram. La foto del curioso gesto della cantante, in poche ore ha conquistato 12mila like. Fotografata davanti allo specchio con la schiuma sul viso e rasoio in mano, Arisa si mostra così mentre si fa una finta barba.

“E prima di andare a letto… I’m joking!! Adoro immaginarti mentre sorridi” ha scritto la cantante.

Lo scatto, a molti utenti ha ricordato Virna Lisi. L’attrice, nel 1965 comparve sulla copertina di Esquire mentre si faceva la barba. Che sia un omaggio alla grande attrice?