La cantante Arisa su Instagram ha deciso di mostrare in foto il suo seno. “Vi piacciono le mie t***?”, scrive a conclusione del post. Arisa però ha fatto un post serio, per una giusta causa, ovvero l’accettazione del proprio corpo. Reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2021, la professoressa di Amici è tornata a far parlare sui social con alcuni scatti pubblicati sul proprio profilo di Instagram.

La cantante ha infatti voluto mettere in mostra il suo seno, scrivendo quanto segue: “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema”.

Il post con foto di Arisa su Instagram in cui parla del proprio seno

“Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso – ha scritto Arisa – è meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati”. L’uomo a cui si riferisce è ovviamente Andrea Di Carlo, suo fidanzato e manager.

“In più Andrea adora la mia pancia – scrive ancora Arisa -, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere”.

Arisa e il matrimonio con Andrea Di Carlo

Arisa ha deciso di sposarsi e le nozze con Andrea Di Carlo sono previste per il prossimo 2 settembre. La coppia in realtà è nata da poco tempo: i due si frequentano dallo scorso settembre. A dare la notizia delle prossime nozze è stato il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica Un Santo in Paradiso del programma Ogni Mattina su Tv8.

“I due si stanno frequentando da fine settembre”, ha spiegato Santo Pirrotta. “E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento”. Ma chi è Andrea Di Carlo? Come spiega il Corriere della Sera, Di Carlo è il manager di Arisa e proprietario dell’agenzia Adc Management. Non solo: Di Carlo è anche autore televisivo del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai1.