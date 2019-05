Asia Argento e Matthew Skiba hanno una relazione?

ROMA – Tra Asia Argento e Matt Skiba (cantante e chitarrista dei Blink-182 ndr) sembra essere scoppiato qualcosa. Difficile sapere se si tratti di una relazione vera e propria o se soltanto di un’amicizia. L’unica cosa certa è che i due si stanno frequentando vmolto: la conferma arriva anche da alcune foto pubblicate sui rispettivi account social in queste ore.

La loro prima foto “di coppia” risale allo scorso dicembre, quando i due si trovavano a Parigi per un evento musicale. Nello scatto Asia Argento si appoggia teneramente a Matt Skiba, che la bacia sulla fronte. Una settimana fa sono apparese due nuove fotografie che li ritraggono assieme, l’uno vicino all’altro.

Gli scatti, due per l’esattezza, sono stati realizzati a Roma e pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Lei posta una foto dove si vedono abbracciati su un balcone e con lo sfondo di Roma (e scrive “Black Planets”), lui invece mette uno scatto in bianco e nero di loro, molto vicini, e commenta “Arrivederci Roma! GRAZIE MILLE Asia per avermi mostrato un periodo così bello in questa città antica. Ti amo moltissimo, mio ​​dolce amica…”.

Fonte: Instagram