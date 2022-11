Asia Argento nuda festeggia il titolo di campione del mondo MMA del fidanzato FOTO

Asia Argento sembra aver ritrovato l’amore con Michele Martignoni, campione di arti marziali miste (MMA). Nel suo ultimo post Instagram l’attrice ha pubblicato una foto che la ritrae completamente nuda, coperta solo dalla cintura da campione del mondo di MMA, insieme al fidanzato.

Asia Argento senza veli. Lo scatto sexy

L’attrice scrive: “Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio”. Il post si chiude con una frase in inglese: “Keep shining. the belt came to Rome and it will stay here (continua a splendere, la cintura è venuta a Roma e resterà qui, ndr)”.

Chi è il fidanzato di Asia Argento

Michele Martignoni ha 26 anni (20 in meno di Asia) ed è soprannominato “The italian thunder” (Il tuono italiano): ha conquistato nel 2018 il record della vittoria più veloce nella storia della disciplina, mettendo ko l’avversario in soli 7 secondi. Combatte in una delle migliori promotion mondiali (Cage Warriors, dove ha iniziato anche Conor McGregor) e si allena all’Aurora di Roma. Da ottobre è campione del mondo, dopo aver battuto l’inglese Dominique Wooding detto “Black Panther” per il titolo di pesi gallo.