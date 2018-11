ROMA – Vladimir Luxuria e Asia Argento insieme nel backstage di Domenica In. La foto è stata postata su Twitter e si riferisce alla puntata di domenica 11 novembre.

Tra gli ospiti nello studio di Rai 1 di Mara Venier c’erano Asia Argento, protagonista di una attesissima intervista ed anche Vladimir Luxuria. L’immagine di Asia e Vladimir, come notano alcuni, svela un dettaglio che non si conosceva. Luxuria è parecchio più alta di Asia, una differenza assai evidente in questo scatto finito sui social.

Asia Argento, nello studio di Domenica In, si è confessata su Fabrizio Corona e non solo. L’attrice ha anche parlato con Mara Venier del suo ex fidanzato, Anthony Bourdain, morto suicida pochi mesi fa.

“Come si definisce Asia Argento?”, ha chiesto la conduttrice. “Non mi definisco, sono in divenire. Sono stata centomila persone, ma quello che sono davvero lo riservo a poche persone, alle mie amiche e ai miei figli” ha risposto Asia prima di affrontare l’argomento del suicidio del fidanzato e l’importanza che in quel momento ebbe per lei il suo ruolo a X Factor.

La Argento ha poi parlato della sua relazione con Corona: “Mi ha cercato lui, mi ha scritto che voleva incontrarmi per parlarmi di lavoro e se ci potevamo incontrare. Io ho deciso di incontrarlo a casa mia perché avevo paura dei paparazzi”. A detta di Corona lui le avrebbe “preso la testa tra le mani” prima che la passione li travolgesse.

Corona aveva raccontato il loro incontro così: “Ci siamo seduti, abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l’ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un’ora. Ci siamo davvero scambiati qualcosa di profondo”.

Lei, a Domenica In, ha confermato la versione dei fatti: “Mi ha steso, che ci potevo fare? Mi ha stupito, è una persona sensibile, profonda, dolcissima. E mi ha stesa, subito. È bellissimo lui, è più ‘bono’ del pane. La prima volta ci sono stati baci, abbracci e carezze. È stata una cosa molto tenera, che ci ha fatto bene. Io quel giorno stavo sul letto e avevo tutti i cuoricini che giravano sulla testa. Vivo sul letto, forse anche per la depressione: ero ancora depressa quando l’ho incontrato”.