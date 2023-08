Aurora Ramazzotti e la foto completamente nuda postata su Instagram. A molti follower la foto non è piaciuta: “Sei mamma da poco!” scrive qualcuno. La figlia della Hunziker e di Eros Ramazzotti sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme alla famiglia e agli amici in Costa Smeralda in Sardegna. Aurora posta foto in cui appare sempre con il compagno Goffredo e con il figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti nuda fa la doccia in giardino

Tra queste ce n’è una in cui appare completamente nuda mentre si fa la doccia in giardino. Il post, come accade spesso in questi casi, suscita moltissime polemiche. La foto non è piaciuta a parecchie persone che l’hanno accusata di essere inopportuna e senza stile. Tra loro c’è anche chi commenta dicendo che non dovrebbe apparire così in quanto neomamma.

Aurora Ramazzotti nuda, i commenti contrari. E c’è chi fa del body shaming

Molti l’accusano per ragioni “morali”, altri attaccano usano il body shaming. Sotto accusa la fisicità che non apparirebbe perfetta a pochi mesi dal parto. Tematiche di cui Aurora ha parlato in passato, quando molti l’hanno paragonata a mamma Michelle facendola soffrire non poco.

“A me più che altro fa ridere perché lei dice che non le piace mettersi in mostra, è questa la cosa divertente perché per carità ognuno mette le foto che vuole, ma poi non dire certe cose” scrive un’utente. Un’altra utente scrive: “Proprio necessaria sta foto?”

Molti commenti critici, come nel caso dei due citati in questo articolo, sono stati scritti da donne. Ovviamente ci sono anche tantissimi che dicono ad Aurora di lasciare stare e di fregarsene, aggiungendo che è bellissima.