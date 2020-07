Aurora Ramazzotti al naturale su Instagram: “Per postare questa FOTO ormai ci vuole coraggio”

Aurora Ramazzotti ha 23 anni e come tutte le coetanee ha le sue imperfezioni. La ragazza posta una foto al naturale su Instagram in cui mostra i brufoli sul viso.

Aurora Ramazzotti e la foto naturale che mostra le sue imperfezioni senza problemi come dovrebbe essere per tutte le coetanee e non solo.

Troppe volte si cerca infatti di nascondere sui social le proprie imperfezioni con artifici e raggiri.

La foto è stata scattata in queste ore durante una vacanza a Venezia.

Nell’accompagnare lo scatto, Aurora scrive:

“Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio.

Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani’ spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati.

Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa.

E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono.

Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori.

Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”.

Follower apprezzano la foto

I follower di Aurora apprezzano la foto e la scelta di condivisione. Sono tanti i commenti di apprezzamento. Tra questi, c’è chi scrive:

“Oh! Santa Aurora, ci vorrebbe almeno un post al giorno come questo da parte di gente come voi” scrive qualcuno.

“La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta….ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi” aggiunge un altra persona (fonte: Instagram).