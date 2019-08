ROMA – Aurora Ramazzotti sta trascorrendo un periodo di vacanza a Mykonos in Grecia. Con lei c’è il suo Goffredo e gli amici. La vacanza trascorre all’insegna del divertimento e dei bagni a mare e su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker pubblica spesso delle foto in cui appare proprio in costume da bagno.

L’ultima pubblicata è stata però presa di mira da diversi follower che hanno notato il fatto che la figlia di Eros Ramazzotti sia un po’ pallida. C’è da dire che Aurora ha una carnagione chiara: lo si capisce subito osservando le sue foto. Secondo i follower però, durante il periodo estivo la giovane dovrebbe pensare di più a prendere un po’ di sole così da valorizzare ancora di più il suo bikini.

Tralasciando quelli che criticano tanto per criticare (c’è anche chi le dice che il bikini scelto per la foto non è bello), c’è da dire che la figlia di Eros e Michelle sfoggia una forma fisica al top, frutto di tanto allenamento. Sulla tintarella risponde spiegando di non poterci fare niente: “Io il sole lo prendo – spiega nelle stories rispondendo ai fan – Credetemi che per i miei standard sono anche abbronzata. Purtroppo la mia pelle è repellente. Io prendo il solo ore e ore ma niente”.

Non sarà abbronzata, ma Aurora come sempre dimostra grande autoironia ed anche molta simpatia.

Fonte: Instagram, Today