Australia, pubblica la foto della casa del nonno defunto in vendita: C’è un fantasma che lava i piatti?

In Australia, un uomo ha condiviso sui social la foto inquietante di una persona in piedi accanto a una finestra della casa, in vendita, del nonno deceduto e crede sia il suo fantasma.

La foto, scattata dall’agente immobiliare che sta vendendo l’abitazione, è stata inoltrata alla famiglia. L’uomo ha pubblicato le foto su Facebook e ha precisato che quando sono state scattate, la casa a Port Victoria, nel South Australia, era vuota.

“In quel momento non c’era nessuno”.

A prima vista, la foto della casa con il cartello “Venduta” non rivela nulla di straordinario ma un’immagine ravvicinata mostra una figura snella posizionata vicino alla finestra aperta della cucina che sembrava lavare dei piatti.

L’uomo ha spiegato che quando sua madre gli ha inviato le foto, ha subito notato la figura nella finestra. “Mi ha mandato le foto mentre ero al telefono con lei e le ho detto chi c’è vicino alla finestra? È andata fuori di testa e ha riattaccato”.

L’uomo ipotizza che la figura potrebbe essere una versione più giovane del nonno.

Fantasma nella casa del nonno: le reazioni su Facebook

Gli utenti di Facebook hanno immediatamente commentato, in 700, la fotografia. “È tuo nonno, ho la forte sensazione che ti abbia dato l’ultimo addio, vuole dire che sta vegliando su di te”, ha scritto un utente.

Un altro: “Sono davvero turbato… significa che continuerò a lavare i piatti anche dopo la morte?”, ha commentato ironico un altro.

Un terzo ha detto: “Oh wow, è spaventoso. Auguri ai nuovi proprietari”. (Fonte: Daily Mail).