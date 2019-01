ROMA – Scivolone per l’ufficio del premier australiano, Scott Morrison: sul sito del governo e’ stata postata la foto ufficiale che lo ritrae sorridente, con accanto la moglie e le due figlie. Niente di strano se non fosse che sfoggia due piedi sinistri. L’anomalia è stata immediatamente notata dagli utenti dei social che si sono sbizzarriti con ironie e ‘meme’.

Tutto sarebbe nato per colpa delle scarpe da ginnastica: quelle indossate dal premier nella foto erano vecchie e sporche, così qualcuno del suo ufficio ha deciso di cambiarle con un paio nuovo fiammante, non accorgendosi però di ‘raddoppiare’ il piede sinistro. Un portavoce di Morrison ha sottolineato che “la foto è stata ritoccata dal dipartimento del premier senza che lui ne fosse a conoscenza o l’avesse autorizzato”.

Morrison in persona è intervenuto, postando ironicamente una foto delle sue vecchie scarpe da ginnastica K Swiss: “Messaggio al mio dipartimento: non ho chiesto una lucidata alle scarpe, ma se dovete ‘photoshoppare’ vi prego di concentrarvi sui capelli (la loro mancanza) e non sui piedi!”