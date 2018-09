ROMA – Una foto su Reddit mostra un’auto “invisibile”. La foto è stata scattata in un cortile ed è diventata virale dopo essere stata vista e rilanciata da migliaia di persone. In un primo momento non ci si accorge di quello che si vede. Poi, in un secondo momento, appare in basso una ruota e si riesce ad inquadrare la sagoma della macchina.

L’auto sembra essere scomparsa per “colpa” del riflesso della strada. Al di là della bellezza dello scatto, molti utenti hanno scritto di aver impiegato almeno due minuti prima di riuscire ad individuarla.

Qualcuno ha scherzato elogiando la perfetta pulizia dell’auto, qualcun altro ha descritto lo scatto come “falso”.