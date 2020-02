ROMA – Un’auto sfonda la vetrina di un negozio finendo la sua corsa nel reparto ortofrutticolo. E’ accaduto a Cadegliano Viconago in provincia di Varese la mattina di oggi, martedì 4 febbraio: alla scena hanno assistito i dipendenti e i clienti del supermercato. La chiamata al 112 è giunta intorno alle 10.30 e sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza, insieme con i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Due le persone rimaste ferite: un uomo di 60 anni e una donna di 73. Quest’ultima è stata quasi travolta in modo non grave mentre stava facendo la spesa. Ferito anche l’automobilista che era alla guida della vettura coinvolta. Secondo quanto ricostruito l’auto, che stava procedendo lungo la strada Statale 233, è uscita fuori strada finendo nel supermercato. Il sessantenne alla guida, dopo aver distrutto la vetrina ha proseguito per un breve tratto la sua corta dopo aver probabilmente sbagliato ad inserire la marcia.

I Vigili del Fuoco hanno postato la foto su Twitter ed hanno così commentato: “C’è da rimuovere un’automobile…al banco frigo!”. Per il supermercato questi sono giorni da dimenticare. Domenica scorsa aveva infatti subito una rapina. Due uomini armati e con il volto coperto, dopo essere entrati nel supermercato, si erano impossessati di 8mila euro.

