“Ma nel frattempo è già partito il tam tam digitale tra i dipendenti e la rabbia lievita di ora in ora, fino a sfociare in una nuova lettera aperta con una trentina di firme: ‘Sappiamo che il 3 gennaio, nonostante una situazione di crisi di liquidità che non consente neanche di pagare i medici e gli stipendi, ancora una volta, gli amministratori straordinari, hanno anticipato il loro interesse predisponendo il loro compenso di 786 mila euro e quello di tutti i loro consulenti per svariate altre decine di migliaia di euro, con avvenuto bonifico, utilizzando i soldi pervenuti da due delle Asst (Monza e Vimercate ) sotto loro supervisione’. Si dicono ‘consapevoli del fatto che gli amministratori straordinari abbiano certamente agito nel totale rispetto delle regole’, ma sottolineano la ‘tempestività con la quale hanno provveduto ad auto liquidare le proprie spettanze’ e poi pongono una domanda retorica: ‘È opportuno che la dottoressa Arosio in data 11/01/2018 abbia pubblicato su un social network l’acquisto di un’auto di lusso mentre i dipendenti non hanno le possibilità economiche di fare la spesa?’. Ma c’è di più. Ora i lavoratori chiedono che finisca il commissariamento. A giorni il tribunale di Monza valuterà la richiesta di concordato presentato dalla proprietà francese del gruppo, che ha messo sul tavolo altri 4 milioni'”.