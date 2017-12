Dall’intestino di Yang Yang rimuovono 3 chili di feci che corrispondono alla dimensione di una palla da baseball. Yang Yang ha 8 anni e vive a Dongyang, città cinese della provincia di Zhejiang.

ll piccolo, da circa un mese non riusciva ad andare in bagno, né a mangiare. I genitori preoccupati lo hanno portato in ospedale, dove i medici hanno fatto la scoperta choc: secondo quanto riporta il Daily Mail, il bimbo soffriva di stipsi sin dalla nascita. La situazione, negli ultimi anni era peggiorata e provocava sempre più spesso gonfiore. La sua malattia è nota come megacolon congenito ed è correlata alla mancanza di cellule nervose in grado di controllare i muscoli intestinali per l’escrezione.

L’intestino ingrossato aveva iniziato a costringere gli altri organi e ha rischiato di esplodere. L’intervento è riuscito e il bambino che secondo i medici non dovrebbe più soffrire di stipsi, ora sembra essere in miglioramento.